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У Швеції пояснили відмову від
самоізоляції через COVID-19

У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:32

  andriykulyk76 написав:
  _hunter написав:
  andriykulyk76 написав:_hunter
Це поодинокі випадки. Я говорю мовою цифр, ви - мовою емоцій. За оф даними у нас на зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу. Якщо маєте інші дані, давайте обговоримо. За великим рахунком і запас не дуже важливо оскільки лікування від Covid-19 чисто симптоматичне (тобто по суті його немає).

Я же показал "другие данные". Что еще нужно?


Даруйте, але "случай не единичный", "многие", "некоторых" це не дані а звичайні слова, інструмент для маніпуляцій від свідків смертельного вірусу та святого карантину. Будь ласка, надайте цифри. Скільки готово ліжок і скільки зараз використано? Все інше - чиста пропаганда.

Вы не правильно поняли мое сообщение. Там написано -- информация о "зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу" -- не совсем правдива. И написал почему.
Насколько именно она "не правдива" -- я не писал.
_hunter
 
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