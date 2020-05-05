У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19

andriykulyk76 написав:_hunter написав:andriykulyk76 написав:_hunter
Це поодинокі випадки. Я говорю мовою цифр, ви - мовою емоцій. За оф даними у нас на зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу. Якщо маєте інші дані, давайте обговоримо. За великим рахунком і запас не дуже важливо оскільки лікування від Covid-19 чисто симптоматичне (тобто по суті його немає).
Я же показал "другие данные". Что еще нужно?
Даруйте, але "случай не единичный", "многие", "некоторых" це не дані а звичайні слова, інструмент для маніпуляцій від свідків смертельного вірусу та святого карантину. Будь ласка, надайте цифри. Скільки готово ліжок і скільки зараз використано? Все інше - чиста пропаганда.
Вы не правильно поняли мое сообщение. Там написано -- информация о "зараз задіяно трохи більше 10% ресурсу" -- не совсем правдива. И написал почему.
Насколько именно она "не правдива" -- я не писал.