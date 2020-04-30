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В Україні впадуть зарплати:
експерти назвали цифри

В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 11:02

В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри

Пропонуємо до обговорення:
Три експерти з чотирьох бачать у другому кварталі зниження заробітків найманих працівників.

Дивися повний текст В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри.
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