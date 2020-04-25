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Експерт повідомила, чи будуть
забудовники підвищувати...

Експерт повідомила, чи будуть забудовники підвищувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:05

Експерт повідомила, чи будуть забудовники підвищувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє 100realty.u.

Дивися повний текст Експерт повідомила, чи будуть забудовники підвищувати ціни на нерухомість.
R2
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