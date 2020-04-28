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Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Віктор Скаршевський.
Дивися повний текст Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не світить прибавка
.
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