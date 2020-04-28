RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індексація пенсій: назвали
категорію громадян, яким не...

Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:18

Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Віктор Скаршевський.

Дивися повний текст Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не світить прибавка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88034
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри
R2 » Нед 03 тра, 2020 11:02
0 81
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 11:02
R2
ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією...
R2 » Суб 02 тра, 2020 19:16
2 469
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 23:18
p_a_l
Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій
R2 » Вів 28 кві, 2020 03:34
4 1626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 20:24
voyyah

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16713)
03.05.2020 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.