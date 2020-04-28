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Індексація пенсій: назвали
категорію громадян, яким не...

Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:18

Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Віктор Скаршевський.

Дивися повний текст Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не світить прибавка.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:18

Здесь вообще не понятно, как всё таки расчитывается базовый и фактический размер пенсии. Это какие то манипуляции что бы не повышать пенсии
Также не стоит рассчитывать на увеличение выплат и пенсионерам, у которых учитываются разного рода надбавки (например, за выслугу лет, льготный стаж и прочее). Речь идет о ситуации, когда расчетный (базовый) размер пенсии ниже фактического, который человек получает на руки
vitaliykhmel
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:23

Що означає "за вислугу років". Тут можна розуміти неоднозначно. І взагалі , якщо років 15 тому було сказано , що підвищують пенсію на 15% , то так і підвищували. А зараз накладено стільки умов , що ніхто нічого не розбере. це є суть всієї , так званої , політики квазіреформ
v_stepanuyk_lu
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:24

все очень просто ..... 34 года трудового стажу до 2017 года пенсию начисляли по
формуле 34 множили на 1,35 получили больше чем 35 лет, а теперь надо 35 лет
чистого стажу.......... и вот эти под повышение не попадают.... такое кино....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:37

Щось знову наша влада мутить, обіцяли індексацію, а тепер виходить що її не буде, бо вирішили що пенсіонерам і так багато платять, та ще й по 1000 заплатили....
peregon3
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:57

  vitaliykhmel написав:Здесь вообще не понятно, как всё таки расчитывается базовый и фактический размер пенсии. Это какие то манипуляции что бы не повышать пенсии
Также не стоит рассчитывать на увеличение выплат и пенсионерам, у которых учитываются разного рода надбавки (например, за выслугу лет, льготный стаж и прочее). Речь идет о ситуации, когда расчетный (базовый) размер пенсии ниже фактического, который человек получает на руки

Так оно и есть. Посчитали советские зарплаты с таким коэффициентом, что вышла одинаковая пенсия, что у уборщицы, которая получала 60 рублей, что у инженера со 180 - все равно минималка и меньше базовой, хотя человек всю жизнь проработал и получал не минималку. Такие коэффициенты.
hxbbgaf
 
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