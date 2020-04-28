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Індексація пенсій: назвали
категорію громадян, яким не...

Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:47

Я работающий пенсионер. Ушел на пенсию, формально, в 50 лет. Химия. Общий стаж , с учетом вредности , 50 лет. Индексации нет т.к. работаю, а пенсионный налог снимают. Так вы что нибудь. Или надбавку давайте, или налог не взымайте. Мудизм.
vsuv52
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