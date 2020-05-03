Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:47
Я работающий пенсионер. Ушел на пенсию, формально, в 50 лет. Химия. Общий стаж , с учетом вредности , 50 лет. Индексации нет т.к. работаю, а пенсионный налог снимают. Так вы что нибудь. Или надбавку давайте, или налог не взымайте. Мудизм.
Додано: Вів 05 тра, 2020 01:16
Боже капусту кинуть не могут с начала Зимы.
А 260 грн что это за бумажка мелкая? Хоть ж*** три и то бумаги не хватит. А купить за это или выжить НЕЛЬЗЯ...
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:10
У матери пенсия была 1679, а стала аж 1779. Ровно 100 гривен добавили. Какие тут 11%??? Чтоб у этого правительства такая зарплата была и пусть попробуют на неё прожить!
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:11
Мои пенсионеры получили и тысячу, и надбавку за возраст, и индексацию 10% в майской пенсии
Может вы под критерии выделения этой 1000 не подпадали ? Так как у нас выплатили сразу (как в банке, так и на почте)
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