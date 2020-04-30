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Розмитнення "єврономерів"
може подешевшати (інфографіка)

Розмитнення "єврономерів" може подешевшати (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:29

Розмитнення "єврономерів" може подешевшати (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроєкті "№3389.

Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\" може подешевшати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:29

Ще потрібно пільгове розмитнення токсичних відходів зробити -- іпануті на всю голову.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:11

странно что "АвтоЕвроСила" еще не предложила уменьшать ставку с возрастом. Ну а че, чего четкие пацанчики должны 120 платить, 12 вполне хватит же.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 05:28

Евросила только за себя думает только как бы не продешивить
genyaklochek
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