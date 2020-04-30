Про це йдеться в законопроєкті "№3389.
Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\" може подешевшати (інфографіка).
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:29
Розмитнення "єврономерів" може подешевшати (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\" може подешевшати (інфографіка).
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:29
Ще потрібно пільгове розмитнення токсичних відходів зробити -- іпануті на всю голову.
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:11
странно что "АвтоЕвроСила" еще не предложила уменьшать ставку с возрастом. Ну а че, чего четкие пацанчики должны 120 платить, 12 вполне хватит же.
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