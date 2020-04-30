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Розмитнення "єврономерів"
може подешевшати (інфографіка)

Розмитнення "єврономерів" може подешевшати (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:09

Поки не буде закону про утілізацію та тех.огляд, це все до дупи!
tkachuk-andrey
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:32

Отзывы попуасов.

Запретить ввоз, только новые машины, о чем вы пишите. А то что 70 процентов в стране нищие, вы об этом знаете! О том чтобы вам му*** выростить курицу в деревне нужен транспорт. И пусть ему будет 10 лет, 15 он ездит!
bebimaid
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:23

В любом случае увеличение количества старых авто на дорогах – это пи** для экологии, и увеличенные риски аварийных ситуаций.
ifloatrx
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