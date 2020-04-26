За перший квартал 2020 року українці купили імпортні легкові автомобілі на $823,471 млн.
Дивися повний текст Українці за три місяці купили легкових авто на $800 млн.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:36
Українці за три місяці купили легкових авто на $800 млн
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Дивися повний текст Українці за три місяці купили легкових авто на $800 млн.
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:36
Не розумію -- це музеї зразки купували, поки заводи остаточно не закрились?
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