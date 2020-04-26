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Українці за три місяці купили
легкових авто на $800 млн

Українці за три місяці купили легкових авто на $800 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:36

Українці за три місяці купили легкових авто на $800 млн

Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал 2020 року українці купили імпортні легкові автомобілі на $823,471 млн.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:36

Не розумію -- це музеї зразки купували, поки заводи остаточно не закрились?
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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