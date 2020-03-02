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Vodafone суттєво підвищує
тарифи з 15 травня

Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:42

Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі.

Дивися повний текст Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:42

Контрактників душать
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:45

а не до фіга 20%???? чи криза тільки у них? ви інтернет не можете надати нормальний навіть 3G...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:23

Контрактники залишаються зі старими тарифами і 30-31-денними періодами
igorgumeniuk
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