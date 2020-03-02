Про це повідомили в пресслужбі.
Дивися повний текст Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:42
Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня.
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:45
а не до фіга 20%???? чи криза тільки у них? ви інтернет не можете надати нормальний навіть 3G...
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:23
Контрактники залишаються зі старими тарифами і 30-31-денними періодами
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