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Vodafone суттєво підвищує
тарифи з 15 травня

Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:42

Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі.

Дивися повний текст Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:42

Контрактників душать
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:45

а не до фіга 20%???? чи криза тільки у них? ви інтернет не можете надати нормальний навіть 3G...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:23

Контрактники залишаються зі старими тарифами і 30-31-денними періодами
igorgumeniuk
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:50

Повышают тарифы пусть сами и пользуются.А мы будем поддерживать операторов с хорошей связью и доступными тарифами.

Бош
viktor_zurencko
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:36

Руссофон обнаглел вконец. Чемодан-вокзал-расея.
a_kymlach
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:43

  a_kymlach написав:Руссофон обнаглел вконец. Чемодан-вокзал-расея.


Хотя бы элементарные познания должны быть по теме. Хозяева украинского Водафона - азеры. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:13

  ruslan42212 написав:а не до фіга 20%???? чи криза тільки у них? ви інтернет не можете надати нормальний навіть 3G...

Это так. Проверял лично: даже на Страве (приложение такое из плей маркета) интернет запинается. Выгрузить максимум 1 мегабайт данных в сеть - и то проблема. Да и передача данных из Н+ может в Е вывалиться внезапно.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53

Восток дело тонкое
должны быть большие скидки
как на Гранд Базаре в Стамбуле
нужно торговаться
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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