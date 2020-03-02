Про це повідомили в пресслужбі.
Дивися повний текст Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:42
Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня.
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:45
а не до фіга 20%???? чи криза тільки у них? ви інтернет не можете надати нормальний навіть 3G...
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:23
Контрактники залишаються зі старими тарифами і 30-31-денними періодами
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:50
Повышают тарифы пусть сами и пользуются.А мы будем поддерживать операторов с хорошей связью и доступными тарифами.
Бош
Додано: Нед 03 тра, 2020 20:43
Хотя бы элементарные познания должны быть по теме. Хозяева украинского Водафона - азеры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 03 тра, 2020 21:13
Это так. Проверял лично: даже на Страве (приложение такое из плей маркета) интернет запинается. Выгрузить максимум 1 мегабайт данных в сеть - и то проблема. Да и передача данных из Н+ может в Е вывалиться внезапно.
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53
Восток дело тонкое
должны быть большие скидки
как на Гранд Базаре в Стамбуле
нужно торговаться
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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