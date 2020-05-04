Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня

Сегодня решил забить на водофон.Не буду пополнять.Купил в АТБ стартовый пакет Лайф - 60 грн в месяц(мой сети безплатный)
Так что мудафон ну его,было 160 грн тариф,я ещё поднимут ну их!!!
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:40
Сегодня решил забить на водофон.Не буду пополнять.Купил в АТБ стартовый пакет Лайф - 60 грн в месяц(мой сети безплатный)
Так что мудафон ну его,было 160 грн тариф,я ещё поднимут ну их!!!
Додано: Вів 05 тра, 2020 00:08
Просто меньше, % на 50 будут пользоваться Водафон и переходить на Киевстар. Пусть повышают хоть сразу на 100%.
Додано: Вів 05 тра, 2020 05:08
А давайте докажем, что мы не бы*** - пошлем дружно этот Водафон на....., другие поумнеют.
Додано: Сер 06 тра, 2020 06:02
Ви неохринели связь улудшилиб а тогда писали об увеличении цени и увеличении клиентов
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