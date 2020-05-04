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Vodafone суттєво підвищує
тарифи з 15 травня

Vodafone суттєво підвищує тарифи з 15 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:40

Сегодня решил забить на водофон.Не буду пополнять.Купил в АТБ стартовый пакет Лайф - 60 грн в месяц(мой сети безплатный)
Так что мудафон ну его,было 160 грн тариф,я ещё поднимут ну их!!!
sereban1best
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:08

Просто меньше, % на 50 будут пользоваться Водафон и переходить на Киевстар. Пусть повышают хоть сразу на 100%.
alexblaind
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 05:08

А давайте докажем, что мы не бы*** - пошлем дружно этот Водафон на....., другие поумнеют.
shvabo
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 06:02

Ви неохринели связь улудшилиб а тогда писали об увеличении цени и увеличении клиентов
gaponovviktor70
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