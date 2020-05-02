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Закон про фінмоніторинг:
Як будуть здійснюватись...

Закон про фінмоніторинг: Як будуть здійснюватись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:56

Закон про фінмоніторинг: Як будуть здійснюватись...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в поясненні НБУ.

Дивися повний текст Закон про фінмоніторинг: Як будуть здійснюватись перекази з-за кордону на валютний рахунок.
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