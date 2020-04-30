RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
33% вважають, що якість медпослуг
в Україні погіршилася...

33% вважають, що якість медпослуг в Україні погіршилася...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:18

33% вважають, що якість медпослуг в Україні погіршилася...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в опитуванні Соціологічної групи Рейтинг.

Дивися повний текст 33% вважають, що якість медпослуг в Україні погіршилася - опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88038
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:18

И это на фане всеобщей поддержки врачей в фейсбуке).
Но есть категория жителей, которым все должны, хоть сами и получают серую зп. И у которых всегда есть время на эти опросы.
RomaL
 
Повідомлень: 24
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри
R2 » Нед 03 тра, 2020 11:02
0 203
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 11:02
R2
В Україні планують по-новому регулювати ринок страхування
R2 » П'ят 01 тра, 2020 01:14
1 687
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 13:28
warlamp
Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні
R2 » Сер 29 кві, 2020 19:46
3 356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 09:31
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85272)
03.05.2020 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.