Про це йдеться в опитуванні Соціологічної групи Рейтинг.
Дивися повний текст 33% вважають, що якість медпослуг в Україні погіршилася - опитування.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 16:18
33% вважають, що якість медпослуг в Україні погіршилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 33% вважають, що якість медпослуг в Україні погіршилася - опитування.
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:18
И это на фане всеобщей поддержки врачей в фейсбуке).
Но есть категория жителей, которым все должны, хоть сами и получают серую зп. И у которых всегда есть время на эти опросы.
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