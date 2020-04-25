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У Європі з'явиться
туристичний "COVID-паспорт"

У Європі з'явиться туристичний "COVID-паспорт"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:18

У Європі з'явиться туристичний "COVID-паспорт"

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр туризму Хорватії Гарі Капеллі.

Дивися повний текст У Європі з'явиться туристичний \"COVID-паспорт\".
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