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Шахраї навчилися
заробляти на коронавірусі

Шахраї навчилися заробляти на коронавірусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:59

Шахраї навчилися заробляти на коронавірусі

Пропонуємо до обговорення:
На тлі паніки, пов'язаної з Covid-19, українці втрачають пильність і стають більш вразливими і довірливими.

Дивися повний текст Шахраї навчилися заробляти на коронавірусі.
R2
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