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Після зниження в квітні ціна на газ для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 01:07
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Україні зараз найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки.
Дивися повний текст Після зниження в квітні ціна на газ для населення найнижча за останні 4 роки - Зеленський
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Додано: Пон 04 тра, 2020 01:07
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