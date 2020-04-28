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Після зниження в квітні
ціна на газ для населення...

Після зниження в квітні ціна на газ для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:07

Після зниження в квітні ціна на газ для населення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Україні зараз найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки.

Дивися повний текст Після зниження в квітні ціна на газ для населення найнижча за останні 4 роки - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:07

когда ничего не делаешь, и присваеваешь чужие заслуги...
lestat
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