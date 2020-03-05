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Після зниження в квітні ціна на газ для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:41
Так они уже все деньги с наших карманов вывернули, когда была цена 8-9 тысяч. Тогда никому и в голову не пришло снизить цену. А теперь, когда все ресурсы в мире подешевели в разы - можно и лапшу вешать про дешевый газ )
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yalta1965
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:55
цены должны быть возвращены до уровня начала 2014 года, а людям должны вернуть переплаченные ими деньги.
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Тракторист
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:01
ssnet написав: Українець написав:
А то нічого що в нас ціна на газ одна з найвищих у світі по відношенні до сер. зарплати ???
Что Вы курите ? Сфига ли цена на товар, где заложен минимальный процент локальной зарплаты, должна сильно зависеть от средних зарплат
Вы еще пожалуйтесь, чего Эпл или Самсунг продают телефоны нашим нищебродам по такой цене
Или забулдыге, который заходит в АТБ должны делать существенную скидку, т.к у него низкий доход ?
А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:07
shapo написав: ssnet написав: Українець написав:
А то нічого що в нас ціна на газ одна з найвищих у світі по відношенні до сер. зарплати ???
Что Вы курите ? Сфига ли цена на товар, где заложен минимальный процент локальной зарплаты, должна сильно зависеть от средних зарплат
Вы еще пожалуйтесь, чего Эпл или Самсунг продают телефоны нашим нищебродам по такой цене
Или забулдыге, который заходит в АТБ должны делать существенную скидку, т.к у него низкий доход ?
А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
Ничего не понял: если сеть никто не принял (обслуживать никто не собирается) -- кто требует деньги? А если сеть приняли -- в чем вопрос?
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_hunter
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:14
shapo написав:
А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Пон 04 тра, 2020 19:59
Свидетельство того, что 4 года обворовывали собственное население.
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ruvex
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Додано: Пон 04 тра, 2020 21:27
TTF Price Gas (гуглите) Цена фактически на +- 70коп-1грн больше от фактической у нас. Даже с учетом налогов и доставки...
UPD: для ленивых 1MWh-5.4€ 10MWh(947m3) округляем до 60. 60*30=1800 +20% ндс . Итоговая сумма 2,16 грн за куб +-1 грн за доставку.
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Delta7
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:07
Тракторист написав: shapo написав:
А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...
Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:11
shapo написав: Тракторист написав: shapo написав:
А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...
Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?
Берут за обслуживание всей цепочки -- "или еще и после".
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_hunter
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:13
_hunter написав: shapo написав:
Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?
Берут за обслуживание всей цепочки -- "или еще и после".
А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?
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shapo
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