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Після зниження в квітні
ціна на газ для населення...

Після зниження в квітні ціна на газ для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:41

Так они уже все деньги с наших карманов вывернули, когда была цена 8-9 тысяч. Тогда никому и в голову не пришло снизить цену. А теперь, когда все ресурсы в мире подешевели в разы - можно и лапшу вешать про дешевый газ )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:55

цены должны быть возвращены до уровня начала 2014 года, а людям должны вернуть переплаченные ими деньги.
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:01

  ssnet написав:
  Українець написав:А то нічого що в нас ціна на газ одна з найвищих у світі по відношенні до сер. зарплати ???

Что Вы курите ? Сфига ли цена на товар, где заложен минимальный процент локальной зарплаты, должна сильно зависеть от средних зарплат :mrgreen: Вы еще пожалуйтесь, чего Эпл или Самсунг продают телефоны нашим нищебродам по такой цене :mrgreen: Или забулдыге, который заходит в АТБ должны делать существенную скидку, т.к у него низкий доход ? :mrgreen:

А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:07

  shapo написав:
  ssnet написав:
  Українець написав:А то нічого що в нас ціна на газ одна з найвищих у світі по відношенні до сер. зарплати ???

Что Вы курите ? Сфига ли цена на товар, где заложен минимальный процент локальной зарплаты, должна сильно зависеть от средних зарплат :mrgreen: Вы еще пожалуйтесь, чего Эпл или Самсунг продают телефоны нашим нищебродам по такой цене :mrgreen: Или забулдыге, который заходит в АТБ должны делать существенную скидку, т.к у него низкий доход ? :mrgreen:

А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?

Ничего не понял: если сеть никто не принял (обслуживать никто не собирается) -- кто требует деньги? А если сеть приняли -- в чем вопрос?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:14

  shapo написав:А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?

газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:59

Re: Після зниження в квітні ціна на газ для населення...

Свидетельство того, что 4 года обворовывали собственное население.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:27

TTF Price Gas (гуглите) Цена фактически на +- 70коп-1грн больше от фактической у нас. Даже с учетом налогов и доставки...
UPD: для ленивых 1MWh-5.4€ 10MWh(947m3) округляем до 60. 60*30=1800 +20% ндс . Итоговая сумма 2,16 грн за куб +-1 грн за доставку.
Delta7
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:07

  Тракторист написав:
  shapo написав:А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?

газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...


Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:11

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?

газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...


Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?

Берут за обслуживание всей цепочки -- "или еще и после".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:13

  _hunter написав:
  shapo написав:Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?

Берут за обслуживание всей цепочки -- "или еще и после".


А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?
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shapo
 
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