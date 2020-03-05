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Після зниження в квітні
ціна на газ для населення...

Після зниження в квітні ціна на газ для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:39

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?

Берут за обслуживание всей цепочки -- "или еще и после".


А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?

В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:52

  _hunter написав:
  shapo написав:А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?

В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...


В тарифе не было оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год исходя из цифры потребленного в прошлом году
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:02

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?

В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...


В тарифе не было оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год исходя из цифры потребленного в прошлом году

Не было. А сейчас раскидали.
Почему так? -- года с пол назад, как я уже говорил, обсуждали.
Начинать это обсуждение по четвертому кругу смысла особого нет...
_hunter
 
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