Після зниження в квітні ціна на газ для населення...

В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:39
В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:52
В тарифе не было оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год исходя из цифры потребленного в прошлом году
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:02
Не было. А сейчас раскидали.
Почему так? -- года с пол назад, как я уже говорил, обсуждали.
Начинать это обсуждение по четвертому кругу смысла особого нет...
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:39
раньше в правилах было чётко разграниченно - до газового счётчика была зона ответственности газконторы, после ваша, но после 2014 года было внесено так много изменений, что сейчас это надо проверять... самое простое выяснить этот вопрос это направить им письмо что бы вам предоставили информацию о том какие конкретно виды работ входят в тариф с указанием ссылок на нормативные документы.
кстати ещё ранее при СССР газовая контора также выполняла периодическую проверку и обслуживание всех бытовых газовых приборов и всё это входило в копеечный тариф на газ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:45
это один из маразмов новой власти, так как за все услуги вы должны оплачивать по факту потребления, а авансовые платежи возможны только при вашем согласии.
так что самое лучшее не оплачивать вторую платёжку до тех пор пока они не привяжут тариф чётко к м3 как это было всегда...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
|