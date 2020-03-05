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Після зниження в квітні ціна на газ для населення...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:39
shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?
Берут за обслуживание всей цепочки -- "или еще и после".
А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?
В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:52
_hunter написав: shapo написав:
А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?
В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...
В тарифе не было оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год исходя из цифры потребленного в прошлом году
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Додано: Чет 07 тра, 2020 13:02
shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
А раньше что,благотворительностью занимались или в тариф закладывали?
В тариф закладывали.
Странно, что вопрос только сейчас возник -- "транспортировку" еще зимой (вроде) уже напереобсуждали и прошлым летом -- когда изменения анонсировали...
В тарифе не было
оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год
исходя из цифры потребленного в прошлом году
Не было. А сейчас раскидали.
Почему так? -- года с пол назад, как я уже говорил, обсуждали.
Начинать это обсуждение по четвертому кругу смысла особого нет...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:39
shapo написав: Тракторист написав: shapo написав:
А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?
газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...
Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?
раньше в правилах было чётко разграниченно - до газового счётчика была зона ответственности газконторы, после ваша, но после 2014 года было внесено так много изменений, что сейчас это надо проверять... самое простое выяснить этот вопрос это направить им письмо что бы вам предоставили информацию о том какие конкретно виды работ входят в тариф с указанием ссылок на нормативные документы.
кстати ещё ранее при СССР газовая контора также выполняла периодическую проверку и обслуживание всех бытовых газовых приборов и всё это входило в копеечный тариф на газ...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:45
shapo написав:
В тарифе не было оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год исходя из цифры потребленного в прошлом году
это один из маразмов новой власти, так как за все услуги вы должны оплачивать по факту потребления, а авансовые платежи возможны только при вашем согласии.
так что самое лучшее не оплачивать вторую платёжку до тех пор пока они не привяжут тариф чётко к м3 как это было всегда...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:13
Тракторист написав: shapo написав:
В тарифе не было оплаты за месяцы когда газ не потреблялся, а сейчас его раскидали на весь год исходя из цифры потребленного в прошлом году
это один из маразмов новой власти, так как за все услуги вы должны оплачивать по факту потребления, а авансовые платежи возможны только при вашем согласии.
так что самое лучшее не оплачивать вторую платёжку до тех пор пока они не привяжут тариф чётко к м3 как это было всегда...
Это не "авансовые платежи" -- точно так же, как и "нормокубы потребления" (без счетчиков) -- к реальному потреблению оно не сильно привязано. Просто методику расчета зря, похоже, озвучили -- народ ее до конца недопонимает...
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