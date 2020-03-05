Після зниження в квітні ціна на газ для населення...

Додано: Чет 07 тра, 2020 15:39

shapo написав: Тракторист написав: shapo написав: А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается? А почему я должен платить облгазу за поддержание сетей если свою сеть положил за свои деньги и её никто обслуживать не собирается?

газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества... газовые сети как и другие принадлежат местным советам, а облазы сначала должны заплатить местным советам арендную плату за использования их имущества...



Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после? Все-таки за что с меня берут, за обслуживание труб до забора моего дома или еще и после?

раньше в правилах было чётко разграниченно - до газового счётчика была зона ответственности газконторы, после ваша, но после 2014 года было внесено так много изменений, что сейчас это надо проверять... самое простое выяснить этот вопрос это направить им письмо что бы вам предоставили информацию о том какие конкретно виды работ входят в тариф с указанием ссылок на нормативные документы.кстати ещё ранее при СССР газовая контора также выполняла периодическую проверку и обслуживание всех бытовых газовых приборов и всё это входило в копеечный тариф на газ...