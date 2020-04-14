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Як криза позначилася на зарплатах
IT-фахівців (опитування)

Як криза позначилася на зарплатах IT-фахівців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 02:00

Як криза позначилася на зарплатах IT-фахівців (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
У більшості випадків коронакриза жодним чином не вплинула на фіксовану ставку зарплати або винагороди співробітників.

Дивися повний текст Як криза позначилася на зарплатах IT-фахівців (опитування).
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