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Як криза позначилася на зарплатах IT-фахівців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 02:00
Пропонуємо до обговорення:
У більшості випадків коронакриза жодним чином не вплинула на фіксовану ставку зарплати або винагороди співробітників.
Дивися повний текст Як криза позначилася на зарплатах IT-фахівців (опитування)
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