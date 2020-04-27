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Україна знижує виробництво електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 07:06
Пропонуємо до обговорення:
Міненерго опублікувало оновлений прогнозний баланс електроенергії на 2020 рік, який передбачає зниження виробництва на всіх електростанціях України, крім теплоелектроцентралей та відновлюваних джерел енергії.
Дивися повний текст Україна знижує виробництво електроенергії
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Додано: Пон 04 тра, 2020 07:06
А зачем импортировать электроэнергию из ЕС?
И уменьшать генерацию на АЭС?
Ржавому помочь нужно?
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straponesa
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Додано: Пон 04 тра, 2020 08:49
Уменьшение производства электроэнергии? А это показатель промышленного производства и количества населения и качества эго жизни. Если предприятия закрываются, а население сокращается, а то, что осталось усиленно экономит на освещении - падает производство электроэнергии.
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Sam17a
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