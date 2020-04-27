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Україна знижує виробництво
електроенергії

Україна знижує виробництво електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:06

Україна знижує виробництво електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Міненерго опублікувало оновлений прогнозний баланс електроенергії на 2020 рік, який передбачає зниження виробництва на всіх електростанціях України, крім теплоелектроцентралей та відновлюваних джерел енергії.

Дивися повний текст Україна знижує виробництво електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:06

А зачем импортировать электроэнергию из ЕС?
И уменьшать генерацию на АЭС?
Ржавому помочь нужно?
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:49

Re: Україна знижує виробництво електроенергії

Уменьшение производства электроэнергии? А это показатель промышленного производства и количества населения и качества эго жизни. Если предприятия закрываются, а население сокращается, а то, что осталось усиленно экономит на освещении - падает производство электроэнергии.
Sam17a
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