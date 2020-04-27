Не туди дивитесь, шановний. Если что непонятно, я растолкую:
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:48
Re: Україна знижує виробництво електроенергії
Не туди дивитесь, шановний. Если что непонятно, я растолкую:
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:53
Можно ещё цены повысить.
Пипл хавает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:57
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:01
Re: Україна знижує виробництво електроенергії
Куда уж больше...
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:24
Всё нормально: приватизация прибыли и национализация убытков продолжается...
Додано: Пон 04 тра, 2020 17:22
Амвросий
Фишка в том, что опять запустить сложно, накладно и может быть опасно в связи с выработкой ресурса атомных.
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:38
Тут навіть не в тому справа, хто скільки заробляє і що скільки коштує, а в тому, що вони взялися за тумблери атомок. Будуть включати-виключати завантажені паливом реактори. Вже на Чорнобилі довиключались.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:09
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:47
Вы забыли про налоговый "Кэшбэк" государству от зел тарифа. Но в зел тарифе для домашних хозяйств проблем нет, наоборот это улучшает элсистему с отсрочкой платежа и только до 30го года, а вот аукционы для больших станций на 20 лет это проблема + у больших станций нет энергетических хранилищ, чтобы раздавать электричество не только в солнечно/ветренные дни.
Т.к. Атомные есть и если они во вменяемом состоянии то они должны работать в штатном режиме(хотя после сериала Чернобль, лично для меня стало ясно, то что после окончания срока эксплуатации от них нужно избавлятся), ГЭС также (все равно территорию затопили, дорого да и не нужно что то менять, природа за это время приспособилась)
А вот ТЭЦ которые открывал еще дедушка ленин, это бред. Ну, как бы маемо що маемо. "Все для народа". Алигархи канули в века!
Додано: Вів 05 тра, 2020 00:36
С прошлого года у нас в стране работает рынок электроэнергии.
Так должен работать рынок электроэнергии:
- любой производитель электроэнергии выходит на рынок и ее продает по той цене, которая ему выгодна;
- поставщики электроэнергии покупают ее по рыночной стоимости и со своей наценкой должны продавать потребителям (население тоже потребитель);
- если производитель не смог выработать проданный объем электроэнергии он выходит на балансирующий рынок где теряет деньги;
- если поставщик купил больше электроэнергии чем продал (не угадал с потреблением) он выходит на балансирующий рынок где теряет деньги;
- если системному оператору (НЕК Укренерго) нужно увеличить или уменьшить выработку он это должен делать через рынок дополнительных услуг, за свои услуги производитель электроэнергии должен получать деньги.
Рынок электроэнергии здорового человека саморегулируемый. Никто не диктует что тебе отключать. Не продал - отключил. Продал - включил. Все предельно просто.
В чем проблема рынка электроэнергии Украины:
- "зеленая" электроэнергия (СЕС, ВЕС, мелкие ГЕС...) продает электроэнергию по тарифу, потому как государство взяло на себя обязательство до 2030 года эту электроэнерию покупать (не конвенции нас обязали, а именно государство Украина), более понятно сказать - "зеленая" электроэнергия вне рынка;
- крупные ГЕС и АЕС продают электроэнергию на нужды населения, потому как население покупает электроэенергию по тарифу, более понятно сказать - население тоже вне рынка;
- АЕС, ГЕС - принадлежат государству, которое ведет не очень грамотную хозяйственную деятельность государственных предприятий, правда приватизация этих станций напрямую будет касаться национальной безопасности;
- рынок дополнительных услуг НЕК Укренерго не работает;
- в стране до сих пор не построены аккумуляторные парки, которые накапливают электроэнергию, когда она не нужна и отдают когда нужна.
Но когда говорят что станции отключают в угоду другой генерации, то в услових рынка электроэнергии это звучит странно. Ведь станцию или блок отключают на ремонт или когда ее электроэнергия рынку не нужна.
Официально АЭС на лето выводят с рынка на ремонт. Но есть и другая проблема. АЭС не маневрируют как ТЕС, а работают ровным графиком. Поэтому, в солнечные дни СЕС днем вырабатывают столько электроэнергии, что спокойно могут вывести из рынка атомный блок. Атомный блок нельзя просто выключить и через короткое время включить (исключение Чернобыль - там смогли). Поэтому атомный блок гасят на долгое время, а его подменяет маневренная генерация ТЕС. Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС днем и отдать в вечерний пик или утренний пик.
А населению сейчас вообще ныть рано - тариф пока никто не повысил, а рыночный тариф для населения сейчас должен быть в два раза выше. Но думаю это ненадолго.
В ЕС сейчас оптовые цены ниже Украины, там работает рынок. Потребление упало (спрос) - цены упали. Правда для населения не так сильно. Больше для промышленности. Капитализм все таки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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