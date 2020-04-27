Україна знижує виробництво електроенергії

Додано: Вів 05 тра, 2020 00:36

С прошлого года у нас в стране работает рынок электроэнергии.

Так должен работать рынок электроэнергии:

- любой производитель электроэнергии выходит на рынок и ее продает по той цене, которая ему выгодна;

- поставщики электроэнергии покупают ее по рыночной стоимости и со своей наценкой должны продавать потребителям (население тоже потребитель);

- если производитель не смог выработать проданный объем электроэнергии он выходит на балансирующий рынок где теряет деньги;

- если поставщик купил больше электроэнергии чем продал (не угадал с потреблением) он выходит на балансирующий рынок где теряет деньги;

- если системному оператору (НЕК Укренерго) нужно увеличить или уменьшить выработку он это должен делать через рынок дополнительных услуг, за свои услуги производитель электроэнергии должен получать деньги.

Рынок электроэнергии здорового человека саморегулируемый. Никто не диктует что тебе отключать. Не продал - отключил. Продал - включил. Все предельно просто.

В чем проблема рынка электроэнергии Украины:

- "зеленая" электроэнергия (СЕС, ВЕС, мелкие ГЕС...) продает электроэнергию по тарифу, потому как государство взяло на себя обязательство до 2030 года эту электроэнерию покупать (не конвенции нас обязали, а именно государство Украина), более понятно сказать - "зеленая" электроэнергия вне рынка;

- крупные ГЕС и АЕС продают электроэнергию на нужды населения, потому как население покупает электроэенергию по тарифу, более понятно сказать - население тоже вне рынка;

- АЕС, ГЕС - принадлежат государству, которое ведет не очень грамотную хозяйственную деятельность государственных предприятий, правда приватизация этих станций напрямую будет касаться национальной безопасности;

- рынок дополнительных услуг НЕК Укренерго не работает;

- в стране до сих пор не построены аккумуляторные парки, которые накапливают электроэнергию, когда она не нужна и отдают когда нужна.



Но когда говорят что станции отключают в угоду другой генерации, то в услових рынка электроэнергии это звучит странно. Ведь станцию или блок отключают на ремонт или когда ее электроэнергия рынку не нужна.

Официально АЭС на лето выводят с рынка на ремонт. Но есть и другая проблема. АЭС не маневрируют как ТЕС, а работают ровным графиком. Поэтому, в солнечные дни СЕС днем вырабатывают столько электроэнергии, что спокойно могут вывести из рынка атомный блок. Атомный блок нельзя просто выключить и через короткое время включить (исключение Чернобыль - там смогли). Поэтому атомный блок гасят на долгое время, а его подменяет маневренная генерация ТЕС. Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС днем и отдать в вечерний пик или утренний пик.

А населению сейчас вообще ныть рано - тариф пока никто не повысил, а рыночный тариф для населения сейчас должен быть в два раза выше. Но думаю это ненадолго.

В ЕС сейчас оптовые цены ниже Украины, там работает рынок. Потребление упало (спрос) - цены упали. Правда для населения не так сильно. Больше для промышленности. Капитализм все таки.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.