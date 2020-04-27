Україна знижує виробництво електроенергії

ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 03:01
ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.
Додано: Вів 05 тра, 2020 03:13
Остаются открытыми вопросы:
1) зачем ради закупки самой дорогой в ЕС зеленой энергии дергать нагрузку на АЭС и ТЭС и приводить к разбалансу энергосистемы? Это ведь может привести к авариям и большим потерям.
2) за чей счёт этот банкет неслыханной щедрости с гарантированным выкупом электроэнергии по 5.5 грн за кВт? И как от этого ярма избавиться?
3) почему потребителей вынуждают покупать электроэнергию дороже, в то время как электроэнергия АЭС по 55 коп за кВт попросту идёт коту под хвост?
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