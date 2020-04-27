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Україна знижує виробництво
електроенергії

Україна знижує виробництво електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 03:01

  cannabis_ua написав:Поэтому атомный блок гасят на долгое время, а его подменяет маневренная генерация ТЕС. Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС днем и отдать в вечерний пик или утренний пик.

ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 03:13

Остаются открытыми вопросы:

1) зачем ради закупки самой дорогой в ЕС зеленой энергии дергать нагрузку на АЭС и ТЭС и приводить к разбалансу энергосистемы? Это ведь может привести к авариям и большим потерям.

2) за чей счёт этот банкет неслыханной щедрости с гарантированным выкупом электроэнергии по 5.5 грн за кВт? И как от этого ярма избавиться?

3) почему потребителей вынуждают покупать электроэнергию дороже, в то время как электроэнергия АЭС по 55 коп за кВт попросту идёт коту под хвост?
Амвросий
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