Україна знижує виробництво електроенергії

ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 03:01
ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.
Додано: Вів 05 тра, 2020 03:13
Остаются открытыми вопросы:
1) зачем ради закупки самой дорогой в ЕС зеленой энергии дергать нагрузку на АЭС и ТЭС и приводить к разбалансу энергосистемы? Это ведь может привести к авариям и большим потерям.
2) за чей счёт этот банкет неслыханной щедрости с гарантированным выкупом электроэнергии по 5.5 грн за кВт? И как от этого ярма избавиться?
3) почему потребителей вынуждают покупать электроэнергию дороже, в то время как электроэнергия АЭС по 55 коп за кВт попросту идёт коту под хвост?
насколько понимаю не только оборудование изнашивается, но и топливо впустую расходуется. И непонятно ради чего это нужно? Чтобы купить в десять раз дороже не нужное электричество у зеленых?
Вот работает АЭС генерирует мощность днём и ночью, в пасмурную и ясную погоду, вышла на режим всё хорошо, энергия дешевая все довольны. И тут днём вклинивается зеленая электростанция и заставляет скупать свою энергию в 10 раз дороже, в то время как энергосистеме эта энергия не нужна и приходится утилизировать такой-же объём дешевой энергии от АЭС. Притормозить АЭС быстро нельзя, да и не нужно, т.к. зеленая электростанция в любой момент может отключиться из-за туч.
В итоге зелёная электростанция не может обеспечить непрерывную надёжную генерацию, но при этом вынуждает всю энергосистему переходить в аварийный режим и скупать у зеленой электростанции электричество в 10 раз дороже и ломать голову как избавиться от такого-же объёма дешевой энергии от АЭС. Маразм.
Такая схема зеленой энергетики выглядит честно говоря как пятая нога для собаки. И бежать нормально не даёт и выкинуть нельзя, ещё и кушать требует за десятерых.
При этом все понимают что зеленая электростанция лишняя в этой схеме, но никто ничего не может сделать и вынуждены оплачивать покупки у зеленых в 10 раз дороже. Абсурд.
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:34
Да лучше ТЕС - это ГАЭС, ГЕС или аккумуляторы (ими выравнивают частоту тока).
Но ТЕС для создавались, для того чтобы маневрировать на пиках. Немцы до сих пор используют ТЕС для прохождения пиков.
За меневрирование ТЕС раньше доплачивали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 05 тра, 2020 12:46
Німці багаті і купують електрику втридорога ( реально в 10 разів) на піках у Франції .
Де атомна енергетика . Ага ...
А гідроелектростанції зараз - це дуже слизька тема у зв"язку з нестачею води . І буде тільки гірше ...
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:43
По зеленым поздно что-то решать. Им государство Украина обещала до 2030 года выкупать всю электроэнергию по тарифу. Если этого не будет, зеленые подают иски в международные суды и успешно их выигрывают. А государство в итоге теряет еще больше денег.
По зеленым нужно было раньше думать, когда тарифы устанавливали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:49
Подивіться на ціни країн ЄС. Наша "дешева" електроенергія вже й не така дешева.
Країні потрібен ринок, а не ручне регулювання.
На сайті внизу мапа з цінами ЄС та України. Німців там не бачу, але є інші країни.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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