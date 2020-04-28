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Україна знижує виробництво
електроенергії

Україна знижує виробництво електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 03:01

  cannabis_ua написав:Поэтому атомный блок гасят на долгое время, а его подменяет маневренная генерация ТЕС. Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС днем и отдать в вечерний пик или утренний пик.

ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 03:13

Остаются открытыми вопросы:

1) зачем ради закупки самой дорогой в ЕС зеленой энергии дергать нагрузку на АЭС и ТЭС и приводить к разбалансу энергосистемы? Это ведь может привести к авариям и большим потерям.

2) за чей счёт этот банкет неслыханной щедрости с гарантированным выкупом электроэнергии по 5.5 грн за кВт? И как от этого ярма избавиться?

3) почему потребителей вынуждают покупать электроэнергию дороже, в то время как электроэнергия АЭС по 55 коп за кВт попросту идёт коту под хвост?

  Gastarbaiter написав:ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.


насколько понимаю не только оборудование изнашивается, но и топливо впустую расходуется. И непонятно ради чего это нужно? Чтобы купить в десять раз дороже не нужное электричество у зеленых? :?

Вот работает АЭС генерирует мощность днём и ночью, в пасмурную и ясную погоду, вышла на режим всё хорошо, энергия дешевая все довольны. И тут днём вклинивается зеленая электростанция и заставляет скупать свою энергию в 10 раз дороже, в то время как энергосистеме эта энергия не нужна и приходится утилизировать такой-же объём дешевой энергии от АЭС. Притормозить АЭС быстро нельзя, да и не нужно, т.к. зеленая электростанция в любой момент может отключиться из-за туч.

В итоге зелёная электростанция не может обеспечить непрерывную надёжную генерацию, но при этом вынуждает всю энергосистему переходить в аварийный режим и скупать у зеленой электростанции электричество в 10 раз дороже и ломать голову как избавиться от такого-же объёма дешевой энергии от АЭС. Маразм. :?

Такая схема зеленой энергетики выглядит честно говоря как пятая нога для собаки. И бежать нормально не даёт и выкинуть нельзя, ещё и кушать требует за десятерых.

При этом все понимают что зеленая электростанция лишняя в этой схеме, но никто ничего не может сделать и вынуждены оплачивать покупки у зеленых в 10 раз дороже. Абсурд.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:34

  Gastarbaiter написав:
  cannabis_ua написав:Поэтому атомный блок гасят на долгое время, а его подменяет маневренная генерация ТЕС. Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС днем и отдать в вечерний пик или утренний пик.

ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.

Да лучше ТЕС - это ГАЭС, ГЕС или аккумуляторы (ими выравнивают частоту тока).
Но ТЕС для создавались, для того чтобы маневрировать на пиках. Немцы до сих пор используют ТЕС для прохождения пиков.
За меневрирование ТЕС раньше доплачивали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 12:46

  cannabis_ua написав:
  Gastarbaiter написав:
  cannabis_ua написав:Поэтому атомный блок гасят на долгое время, а его подменяет маневренная генерация ТЕС. Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС днем и отдать в вечерний пик или утренний пик.

ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.

Да лучше ТЕС - это ГАЭС, ГЕС или аккумуляторы (ими выравнивают частоту тока).
Но ТЕС для создавались, для того чтобы маневрировать на пиках. Немцы до сих пор используют ТЕС для прохождения пиков.
За меневрирование ТЕС раньше доплачивали.


Німці багаті і купують електрику втридорога ( реально в 10 разів) на піках у Франції .
Де атомна енергетика . Ага ...
А гідроелектростанції зараз - це дуже слизька тема у зв"язку з нестачею води . І буде тільки гірше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:43

  Амвросий написав:Остаются открытыми вопросы:

1) зачем ради закупки самой дорогой в ЕС зеленой энергии дергать нагрузку на АЭС и ТЭС и приводить к разбалансу энергосистемы? Это ведь может привести к авариям и большим потерям.

2) за чей счёт этот банкет неслыханной щедрости с гарантированным выкупом электроэнергии по 5.5 грн за кВт? И как от этого ярма избавиться?

3) почему потребителей вынуждают покупать электроэнергию дороже, в то время как электроэнергия АЭС по 55 коп за кВт попросту идёт коту под хвост?
...

По зеленым поздно что-то решать. Им государство Украина обещала до 2030 года выкупать всю электроэнергию по тарифу. Если этого не будет, зеленые подают иски в международные суды и успешно их выигрывают. А государство в итоге теряет еще больше денег.
По зеленым нужно было раньше думать, когда тарифы устанавливали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:49

  Puente написав:Німці багаті і купують електрику втридорога ( реально в 10 разів) на піках у Франції .
Де атомна енергетика . Ага ...
А гідроелектростанції зараз - це дуже слизька тема у зв"язку з нестачею води . І буде тільки гірше ...

Подивіться на ціни країн ЄС. Наша "дешева" електроенергія вже й не така дешева.
Країні потрібен ринок, а не ручне регулювання.
На сайті внизу мапа з цінами ЄС та України. Німців там не бачу, але є інші країни.
https://www.oree.com.ua
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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  #<123
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