Україна знижує виробництво електроенергії

Додано: Вів 05 тра, 2020 03:13

Gastarbaiter написав: ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается. ТЭС тоже не супер-пупер маневренные. Запуск/остановка блока занимает некоторое время. Ну и оборудование в таком дерганном режиме быстрее изнашивается.

Остаются открытыми вопросы:1) зачем ради закупки самой дорогой в ЕС зеленой энергии дергать нагрузку на АЭС и ТЭС и приводить к разбалансу энергосистемы? Это ведь может привести к авариям и большим потерям.2) за чей счёт этот банкет неслыханной щедрости с гарантированным выкупом электроэнергии по 5.5 грн за кВт? И как от этого ярма избавиться?3) почему потребителей вынуждают покупать электроэнергию дороже, в то время как электроэнергия АЭС по 55 коп за кВт попросту идёт коту под хвост?насколько понимаю не только оборудование изнашивается, но и топливо впустую расходуется. И непонятно ради чего это нужно? Чтобы купить в десять раз дороже не нужное электричество у зеленых?Вот работает АЭС генерирует мощность днём и ночью, в пасмурную и ясную погоду, вышла на режим всё хорошо, энергия дешевая все довольны. И тут днём вклинивается зеленая электростанция и заставляет скупать свою энергию в 10 раз дороже, в то время как энергосистеме эта энергия не нужна и приходится утилизировать такой-же объём дешевой энергии от АЭС. Притормозить АЭС быстро нельзя, да и не нужно, т.к. зеленая электростанция в любой момент может отключиться из-за туч.В итоге зелёная электростанция не может обеспечить непрерывную надёжную генерацию, но при этом вынуждает всю энергосистему переходить в аварийный режим и скупать у зеленой электростанции электричество в 10 раз дороже и ломать голову как избавиться от такого-же объёма дешевой энергии от АЭС. Маразм.Такая схема зеленой энергетики выглядит честно говоря как пятая нога для собаки. И бежать нормально не даёт и выкинуть нельзя, ещё и кушать требует за десятерых.При этом все понимают что зеленая электростанция лишняя в этой схеме, но никто ничего не может сделать и вынуждены оплачивать покупки у зеленых в 10 раз дороже. Абсурд.