Україна знижує виробництво електроенергії

хороший вопрос, тоже не понимаю зачем надо было дотировать зелёнку прошлые годы? И уж тем более не понятно зачем её дотировать сейчас? Когда суть схемы уже видна невооруженным взглядом
Для инвесторов которые работают по рыночным правилам это будет сигналом, что в Украине времена коррупции и беспредела закончились и можно заходить.
А "инвесторам", которые "инвестировали" в коррупционные схемы - это будет сигналом что их время прошло и в Украине им делать нечего.
с кредитами вопрос решаемый, сами электростанции никуда ведь не исчезли