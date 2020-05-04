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Україна знижує виробництво
електроенергії

Україна знижує виробництво електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:21

  cannabis_ua написав:Какой смысл было тогда дотировать зеленку прошлые годы?


хороший вопрос, тоже не понимаю зачем надо было дотировать зелёнку прошлые годы? И уж тем более не понятно зачем её дотировать сейчас? Когда суть схемы уже видна невооруженным взглядом :?

  cannabis_ua написав:Ну и "неплохой" способ показать инвесторам что в нашей стране с инвестициями делать нечего.


Для инвесторов которые работают по рыночным правилам это будет сигналом, что в Украине времена коррупции и беспредела закончились и можно заходить.

А "инвесторам", которые "инвестировали" в коррупционные схемы - это будет сигналом что их время прошло и в Украине им делать нечего. :)

  cannabis_ua написав:Ну и кредиты на эти станции давали международные банки.
ЕС наверное по голове не погладит за такие решения.


с кредитами вопрос решаемый, сами электростанции никуда ведь не исчезли :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:23

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:потому как государство взяло на себя обязательство до 2030 года эту электроэнерию покупать
это "государство" имеет фамилии.. можно узнать по подписям на обязательствах.

Все депутаты голосовавшие за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008. И все депутаты которые не проголосовали (отмена или уменьшение тарифа) за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008.

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС

а что мешает там собирать энергию от АЭС? она дешевле..

Мешает действующее законодательство.

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:рыночный тариф для населения сейчас должен быть в два раза выше.
слово - рыночный- в наших реалиях победившего олигархата лишнее тут.

Тут называйте как хотите. Какой антимонопольный, такие и рынки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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