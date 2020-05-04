Україна знижує виробництво електроенергії

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cannabis_ua написав:потому как государство взяло на себя обязательство до 2030 года эту электроэнерию покупать
это "государство" имеет фамилии.. можно узнать по подписям на обязательствах.
Все депутаты голосовавшие за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008. И все депутаты которые не проголосовали (отмена или уменьшение тарифа) за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008.
Джон написав:
cannabis_ua написав:Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС
а что мешает там собирать энергию от АЭС? она дешевле..
Мешает действующее законодательство.
Джон написав:
cannabis_ua написав:рыночный тариф для населения сейчас должен быть в два раза выше.
слово - рыночный- в наших реалиях победившего олигархата лишнее тут.
Тут называйте как хотите. Какой антимонопольный, такие и рынки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:вы хотите чтобы производители зеленой энергии ушли с рынка и демонтировали свои станции?
да...
cannabis_ua написав:Какой смысл было тогда дотировать зеленку прошлые годы?
распилы бюджета...строите СЭС и имеете навар.. пока есть субсидирование за счет АЭС и ГЭС..а сейчас дохрена настроили и хотят поднять населению цены.
Распил бюджета сможете доказать в суде?
Джон написав:
cannabis_ua написав:Ну и "неплохой" способ показать инвесторам что в нашей стране с инвестициями делать нечего.
Это не инвестиции, а отмывание ворованного через прокладки... ну в 80% случаев..
Есть конкретные доказательства. Я даже не пойму зачем что-то отмывать, если все законно. Законно завышен тариф по которому легально можно получить прибыль.
Джон написав:
cannabis_ua написав:ЕС наверное по голове не погладит
да нет уважать начнут.. а то смотрят как на идиотов.. самая нищая в Европе страна с самым дорогим зеленым тарифом..
Януковича ЕС зауважал. Принципиальный мужик. Не подписал принципиально.
Джон написав:
cannabis_ua написав:Как думаете на чьей стороне будет международный суд?
А он тут причем тут? До него еще дойти надо... в любом случае за материальные потери инвесторов должны отвечать те кто пописал документы на этот сумасшедший Зеленый тариф...или вы предлагаете НАМ и дальше платить за их жадность и тупость??
Нарушение принципа - закон обратной силы не имеет.
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Вів 05 тра, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Унуноктий написав:со вторника откроются магазинчики и потребление вырастет
Магазинчики особо ничего уже не изменят. Запустился маховик падения мировой экономики.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Ну и "неплохой" способ показать инвесторам что в нашей стране с инвестициями делать нечего.
Для инвесторов которые работают по рыночным правилам это будет сигналом, что в Украине времена коррупции и беспредела закончились и можно заходить.
А "инвесторам", которые "инвестировали" в коррупционные схемы - это будет сигналом что их время прошло и в Украине им делать нечего.
В нашей стране крупные инвесторы, перед тем как вложить деньги, договариваются с Администрацией Президента через посольство своей страны. У нас страна с самым низким рейтингом доверия, низким кредитным рейтингом с военными действиями....
Амвросий написав:
cannabis_ua написав:Ну и кредиты на эти станции давали международные банки. ЕС наверное по голове не погладит за такие решения.
с кредитами вопрос решаемый, сами электростанции никуда ведь не исчезли
Их электроэнергия по рыночному тарифу никому не нужна. Юрлицо банкрот. Кредит нельзя вернуть. Европейский банк реконструкции и развития не вернет свои деньги. Правительства европейских стран скажут как не хорошо вышло и т.д. и т.п.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Джон написав: это "государство" имеет фамилии.. можно узнать по подписям на обязательствах.
Все депутаты голосовавшие за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008. И все депутаты которые не проголосовали (отмена или уменьшение тарифа) за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008.
Уся електроенергія, що вироблена з використанням альтернативних джерел, закуповується за спеціальним “зеленим” тарифом. Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!
За 5 років в 750 разів!! Очевидно що до 2013 ніхто цим не зловживав. Але команда проФФесора Януковича зробила подарунок і прийняла новий закон. Планували напевно "для своїх". Загалом я вважаю що цю проблему повинна вирішувати чинна влада. Тим більше у неї є більшість в парламенті. Чому Європа має бути проти - я хз. Не думаю що Україна брала на себе зобов'язання платити за "зелену" електрику в рази більше ніж за звичайну.
cannabis_ua написав:если все законно. Законно завышен тариф по которому легально можно получить прибыль
продавец может ставить любую цену - это его право. Незаконна в данном случае государственная гарантия по выкупу электроэнергии по цене в 10 раз выше рыночной.
В данном случае коррупционная составляющая налицо - государство может купить электричество по 55 копеек у надёжных поставщиков, но вместо этого покупает по 5 грн у ненадёжных.
Попробуйте найти дураков среди частных предприятий, которые согласятся выкупать электричество хотя-бы по цене в 5 раз выше, когда рядом можно по рыночной цене купить. Потом расскажете что тут всё законно.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 05 тра, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.