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Україна знижує виробництво
електроенергії

Україна знижує виробництво електроенергії
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:21

  cannabis_ua написав:Какой смысл было тогда дотировать зеленку прошлые годы?


хороший вопрос, тоже не понимаю зачем надо было дотировать зелёнку прошлые годы? И уж тем более не понятно зачем её дотировать сейчас? Когда суть схемы уже видна невооруженным взглядом :?

  cannabis_ua написав:Ну и "неплохой" способ показать инвесторам что в нашей стране с инвестициями делать нечего.


Для инвесторов которые работают по рыночным правилам это будет сигналом, что в Украине времена коррупции и беспредела закончились и можно заходить.

А "инвесторам", которые "инвестировали" в коррупционные схемы - это будет сигналом что их время прошло и в Украине им делать нечего. :)

  cannabis_ua написав:Ну и кредиты на эти станции давали международные банки.
ЕС наверное по голове не погладит за такие решения.


с кредитами вопрос решаемый, сами электростанции никуда ведь не исчезли :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:23

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:потому как государство взяло на себя обязательство до 2030 года эту электроэнерию покупать
это "государство" имеет фамилии.. можно узнать по подписям на обязательствах.

Все депутаты голосовавшие за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008. И все депутаты которые не проголосовали (отмена или уменьшение тарифа) за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008.

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Проблему решают аккумуляторные парки, которые могут собрать электроэнергию СЕС

а что мешает там собирать энергию от АЭС? она дешевле..

Мешает действующее законодательство.

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:рыночный тариф для населения сейчас должен быть в два раза выше.
слово - рыночный- в наших реалиях победившего олигархата лишнее тут.

Тут называйте как хотите. Какой антимонопольный, такие и рынки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:28

Re: Україна знижує виробництво електроенергії

со вторника откроются магазинчики и потребление вырастет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:28

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:вы хотите чтобы производители зеленой энергии ушли с рынка и демонтировали свои станции?
да...
  cannabis_ua написав:Какой смысл было тогда дотировать зеленку прошлые годы?
распилы бюджета...строите СЭС и имеете навар.. пока есть субсидирование за счет АЭС и ГЭС..а сейчас дохрена настроили и хотят поднять населению цены.

Распил бюджета сможете доказать в суде?

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Ну и "неплохой" способ показать инвесторам что в нашей стране с инвестициями делать нечего.

Это не инвестиции, а отмывание ворованного через прокладки... ну в 80% случаев..

Есть конкретные доказательства. Я даже не пойму зачем что-то отмывать, если все законно. Законно завышен тариф по которому легально можно получить прибыль.

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:ЕС наверное по голове не погладит

да нет уважать начнут.. а то смотрят как на идиотов.. самая нищая в Европе страна с самым дорогим зеленым тарифом..

Януковича ЕС зауважал. Принципиальный мужик. Не подписал принципиально.

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Как думаете на чьей стороне будет международный суд?
А он тут причем тут? До него еще дойти надо... в любом случае за материальные потери инвесторов должны отвечать те кто пописал документы на этот сумасшедший Зеленый тариф...или вы предлагаете НАМ и дальше платить за их жадность и тупость??

Нарушение принципа - закон обратной силы не имеет.
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Вів 05 тра, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:29

  Унуноктий написав:со вторника откроются магазинчики и потребление вырастет

Магазинчики особо ничего уже не изменят.
Запустился маховик падения мировой экономики.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:39

  Амвросий написав:
  cannabis_ua написав:Ну и "неплохой" способ показать инвесторам что в нашей стране с инвестициями делать нечего.


Для инвесторов которые работают по рыночным правилам это будет сигналом, что в Украине времена коррупции и беспредела закончились и можно заходить.

А "инвесторам", которые "инвестировали" в коррупционные схемы - это будет сигналом что их время прошло и в Украине им делать нечего. :)

В нашей стране крупные инвесторы, перед тем как вложить деньги, договариваются с Администрацией Президента через посольство своей страны.
У нас страна с самым низким рейтингом доверия, низким кредитным рейтингом с военными действиями....


  Амвросий написав:
  cannabis_ua написав:Ну и кредиты на эти станции давали международные банки.
ЕС наверное по голове не погладит за такие решения.


с кредитами вопрос решаемый, сами электростанции никуда ведь не исчезли :)

Их электроэнергия по рыночному тарифу никому не нужна. Юрлицо банкрот.
Кредит нельзя вернуть. Европейский банк реконструкции и развития не вернет свои деньги. Правительства европейских стран скажут как не хорошо вышло и т.д. и т.п.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:07

  cannabis_ua написав:
  Джон написав: это "государство" имеет фамилии.. можно узнать по подписям на обязательствах.

Все депутаты голосовавшие за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008. И все депутаты которые не проголосовали (отмена или уменьшение тарифа) за изменения законодательства начиная с правления Ющенко в 2008.

Ще один "сказочник".
Ось перше що я знайшов:
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Уся електроенергія, що вироблена з використанням альтернативних джерел, закуповується за спеціальним “зеленим” тарифом. Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!

За 5 років в 750 разів!! Очевидно що до 2013 ніхто цим не зловживав. Але команда проФФесора Януковича зробила подарунок і прийняла новий закон. Планували напевно "для своїх".
Загалом я вважаю що цю проблему повинна вирішувати чинна влада. Тим більше у неї є більшість в парламенті. Чому Європа має бути проти - я хз. Не думаю що Україна брала на себе зобов'язання платити за "зелену" електрику в рази більше ніж за звичайну.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:14

  cannabis_ua написав:если все законно. Законно завышен тариф по которому легально можно получить прибыль


продавец может ставить любую цену - это его право. Незаконна в данном случае государственная гарантия по выкупу электроэнергии по цене в 10 раз выше рыночной.

В данном случае коррупционная составляющая налицо - государство может купить электричество по 55 копеек у надёжных поставщиков, но вместо этого покупает по 5 грн у ненадёжных.

Попробуйте найти дураков среди частных предприятий, которые согласятся выкупать электричество хотя-бы по цене в 5 раз выше, когда рядом можно по рыночной цене купить. Потом расскажете что тут всё законно.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 05 тра, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:23

  cannabis_ua написав:Их электроэнергия по рыночному тарифу никому не нужна.


да не вопрос - можно распродать желающим оборудовать сарай солнечными панелями :)

то что она по рыночным тарифам никому не нужна только подтверждает что "зелёные тарифы" - это афера, которую давно пора сворачивать.

  cannabis_ua написав:Юрлицо банкрот.
Кредит нельзя вернуть. Европейский банк реконструкции и развития не вернет свои деньги. Правительства европейских стран скажут как не хорошо вышло и т.д. и т.п.


Разве европейский банк может дать кредит без залога?
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