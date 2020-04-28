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Україна знижує виробництво
електроенергії

Україна знижує виробництво електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:51

  Амвросий написав:
  cannabis_ua написав:если все законно. Законно завышен тариф по которому легально можно получить прибыль


продавец может ставить любую цену - это его право. Незаконна в данном случае государственная гарантия по выкупу электроэнергии по цене в 10 раз выше рыночной.

В данном случае коррупционная составляющая налицо - государство может купить электричество по 55 копеек у надёжных поставщиков, но вместо этого покупает по 5 грн у ненадёжных.

Попробуйте найти дураков среди частных предприятий, которые согласятся выкупать электричество хотя-бы по цене в 5 раз выше, когда рядом можно по рыночной цене купить. Потом расскажете что тут всё законно.

У государства нет денег на постройку генерирующих мощностей.
Государство заинтересовано что-бы на его територии вырабатывали электрическую энергию не загрязняя внешнюю среду.
По завышенному тарифу покупали практически все страны ЕС. Там тоже коррупция?
У нас цена выше чем в ЕС. Ни и риски выше. Мы пока не в ЕС.
Ивесторам через завышенный тариф возвращают затраты на оборудование, а в будущем инвестор выходит на рынок со свободной ценой.
Где коррупция?
ТО что населению не дали заработать - это да.
То что в НКРЕКП хрен получишь лицензию, разрешение - это да.
ТО что тарифы нужно было уменьшать еще два года назад - это да.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:52

  Амвросий написав:
Разве европейский банк может дать кредит без залога?

Под госгарантии может.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлень: 2791
З нами з: 27.02.09
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