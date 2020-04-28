Україна знижує виробництво електроенергії

Амвросий написав:
продавец может ставить любую цену - это его право. Незаконна в данном случае государственная гарантия по выкупу электроэнергии по цене в 10 раз выше рыночной.
В данном случае коррупционная составляющая налицо - государство может купить электричество по 55 копеек у надёжных поставщиков, но вместо этого покупает по 5 грн у ненадёжных.
Попробуйте найти дураков среди частных предприятий, которые согласятся выкупать электричество хотя-бы по цене в 5 раз выше, когда рядом можно по рыночной цене купить. Потом расскажете что тут всё законно.
У государства нет денег на постройку генерирующих мощностей.
Государство заинтересовано что-бы на его територии вырабатывали электрическую энергию не загрязняя внешнюю среду.
По завышенному тарифу покупали практически все страны ЕС. Там тоже коррупция?
У нас цена выше чем в ЕС. Ни и риски выше. Мы пока не в ЕС.
Ивесторам через завышенный тариф возвращают затраты на оборудование, а в будущем инвестор выходит на рынок со свободной ценой.
Где коррупция?
ТО что населению не дали заработать - это да.
То что в НКРЕКП хрен получишь лицензию, разрешение - это да.
ТО что тарифы нужно было уменьшать еще два года назад - это да.