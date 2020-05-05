Україна знижує виробництво електроенергії

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cannabis_ua написав:если все законно. Законно завышен тариф по которому легально можно получить прибыль
продавец может ставить любую цену - это его право. Незаконна в данном случае государственная гарантия по выкупу электроэнергии по цене в 10 раз выше рыночной.
В данном случае коррупционная составляющая налицо - государство может купить электричество по 55 копеек у надёжных поставщиков, но вместо этого покупает по 5 грн у ненадёжных.
Попробуйте найти дураков среди частных предприятий, которые согласятся выкупать электричество хотя-бы по цене в 5 раз выше, когда рядом можно по рыночной цене купить. Потом расскажете что тут всё законно.
У государства нет денег на постройку генерирующих мощностей. Государство заинтересовано что-бы на его територии вырабатывали электрическую энергию не загрязняя внешнюю среду. По завышенному тарифу покупали практически все страны ЕС. Там тоже коррупция? У нас цена выше чем в ЕС. Ни и риски выше. Мы пока не в ЕС. Ивесторам через завышенный тариф возвращают затраты на оборудование, а в будущем инвестор выходит на рынок со свободной ценой. Где коррупция? ТО что населению не дали заработать - это да. То что в НКРЕКП хрен получишь лицензию, разрешение - это да. ТО что тарифы нужно было уменьшать еще два года назад - это да.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Амвросий написав: Разве европейский банк может дать кредит без залога?
Под госгарантии может.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Государство заинтересовано что-бы на его територии вырабатывали электрическую энергию не загрязняя внешнюю среду.
Солнечные электростанции экономически не обоснованы, поэтому государство не может быть в нём заинтересовано. В развитии технологий, исследованиях - возможно, например построить экспериментальную электростанцию и изучать на ней возможности оптимизации, но не в массовой закупке электроэнергии по 10-кратному тарифу.
cannabis_ua написав:По завышенному тарифу покупали практически все страны ЕС. Там тоже коррупция?
В ЕС есть деньги, они могут себе позволить потратить немного впустую на "пшик" технологии. Но никто там почему-то не рушит экономику и не уничтожает производства ради того чтобы кому-то платить в 10 раз больше за солнечную энергию.
cannabis_ua написав:Государство заинтересовано что-бы на его територии вырабатывали электрическую энергию не загрязняя внешнюю среду.
Солнечные электростанции экономически не обоснованы, поэтому государство не может быть в нём заинтересовано.
сонячні ес шкідливі для енергосистеми. великі станції, які віддають на високій напрузі, ще можно балансувати управляючи системою по телемеханіці. а сараї по селам неможливо. нормальна напруга мережі 230В +-10%. трансформатори на 04 кв регулюються вручну перемичками. для прикладу на трф виставлено 240В до кінця лінії це 180. якщо СЕС на початку лінії то напруга на початку більше 260. виставивши на трф 200 на кінці лінії без сонця буде 160.
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.