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Ціна нафти в другій половині 2020р досягне $40 за барель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 07:47
Пропонуємо до обговорення:
ОПЕК прогнозує, що ціна нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.
Дивися повний текст Ціна нафти в другій половині 2020р досягне $40 за барель - ОПЕК
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Сер 22 кві, 2020 13:52
Джон