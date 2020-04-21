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Ціна нафти в другій половині
2020р досягне $40 за барель...

Ціна нафти в другій половині 2020р досягне $40 за барель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:47

Ціна нафти в другій половині 2020р досягне $40 за барель...

Пропонуємо до обговорення:
ОПЕК прогнозує, що ціна нафти в другій половині 2020 року коливатиметься навколо $40 за барель.

Дивися повний текст Ціна нафти в другій половині 2020р досягне $40 за барель - ОПЕК.
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