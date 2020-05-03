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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:53
1)-Пропонуємо роботу на дому! Тільки по Україні.Вакансія: агент Приват банка.Работа легка і впоратися з нею може кожний.Вік від 16 років. Ніяких затрат.Вільний графік роботи.Хороший дохід кілька разів на місяць. Це може бути як основна робота, так і додаткова. Не потрібні особливі знання. Робота вдома, за комп'ютером. Зарплата від 2000 грн. Потрібно тільки бажання працювати! Писать в лс
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