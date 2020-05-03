RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Робота

Робота
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:53

Робота

1)-Пропонуємо роботу на дому! Тільки по Україні.Вакансія: агент Приват банка.Работа легка і впоратися з нею може кожний.Вік від 16 років. Ніяких затрат.Вільний графік роботи.Хороший дохід кілька разів на місяць. Це може бути як основна робота, так і додаткова. Не потрібні особливі знання. Робота вдома, за комп'ютером. Зарплата від 2000 грн. Потрібно тільки бажання працювати! Писать в лс
rom_vadim99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.