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"Велике будівництво": уряд шукає дорожників без досвіду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:41
Пропонуємо до обговорення:
До держпрограми "Велике будівництво" Кабінет міністрів у партнерстві з robota.ua анонсував онлайн-інструмент для навчання та пошуку роботи у дорожній галузі - "Дороги та робота".
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": уряд шукає дорожників без досвіду і готовий платити від 9 тис. грн
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Додано: Пон 04 тра, 2020 11:41
ого, вот это правительство снизошло!!!
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