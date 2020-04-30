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"Велике будівництво": уряд
шукає дорожників без досвіду...

"Велике будівництво": уряд шукає дорожників без досвіду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:41

"Велике будівництво": уряд шукає дорожників без досвіду...

Пропонуємо до обговорення:
До держпрограми "Велике будівництво" Кабінет міністрів у партнерстві з robota.ua анонсував онлайн-інструмент для навчання та пошуку роботи у дорожній галузі - "Дороги та робота".

Дивися повний текст \"Велике будівництво\": уряд шукає дорожників без досвіду і готовий платити від 9 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:41

ого, вот это правительство снизошло!!!
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:18

А пофакту на robots ua в Черкаской области одна вакансия и то требование как будто в космос лететь
Dozer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:38

За такую зарплату только профессионалов и наберете!))
Это все равно, что написать: ищу министра в кабинет министров на 50000 грн в месяц, но за воровство расстрел, контролируем коррупцию по-честному, а не через НАБУ!)
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:28

Маштабне воровуння на дорогах
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:00

Re:

А поки шукає, надає роботу туркам на головних дорогах (з\п робітників близько 1300$/міс). І азерам (прибл по 600$) дороги місцевого значення. З ними легше рахувати затрати. ))
А українців можна за кордон, отримавши за кожного податок у казну.
awant
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:11

Я так підозрою, що з/п вказана до оподаткування..
Maxim-ka
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:32

Зачем искать дураков без опыта? Великий распил?

Для большого строительства наоборот ищут людей с опытом
Амвросий
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