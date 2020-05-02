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Коломойський планує звертатися
до ЄСПЛ після ухвалення...

Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:44

Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній власник Приватбанку, олігарх Ігор Коломойський після прийняття банківського законопроекту планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Дивися повний текст Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення банківського законопроєкту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:45

заберите дедушку в США, там его заждались.
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