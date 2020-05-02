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Коломойський планує звертатися
до ЄСПЛ після ухвалення...

Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:44

Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній власник Приватбанку, олігарх Ігор Коломойський після прийняття банківського законопроекту планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Дивися повний текст Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення банківського законопроєкту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:45

заберите дедушку в США, там его заждались.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:11

demon0983886848 опечатка: "бабушку"
andretar
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:50

их обоих.
даже можно в одну камеру.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:19

Государство 153 или 147 миллиардов положило в учредительный фонд. Они никуда не делись, они как лежали, так и лежат. За это время заработали 60 миллиардов напрямую дивидендов и 15 или 20 миллиардов получено налогов. То есть половина из вложенной суммы уже вернулась…”

Всё-таки, Беня - уникальный товариСЧ ;) Ну просто мастер-класс по манипулированию цифрами ! И никто ведь его не спросит - мил человек, а откуда взялись вот те самые "дивиденды" и "налоги с них" ? Из воздуха ?
Да государство банально положило в уставной фонд свои ценные бумаги и только благодаря им (точнее, дивидентам, которое само же государство и выплатило), Приват вообще смог показать хоть какую-то прибыль! Вот такой-вот "цирк с конями".
LutsMan
 
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