Коломойський планує звертатися до ЄСПЛ після ухвалення...

Государство 153 или 147 миллиардов положило в учредительный фонд. Они никуда не делись, они как лежали, так и лежат. За это время заработали 60 миллиардов напрямую дивидендов и 15 или 20 миллиардов получено налогов. То есть половина из вложенной суммы уже вернулась…”
Всё-таки, Беня - уникальный товариСЧ
Ну просто мастер-класс по манипулированию цифрами ! И никто ведь его не спросит - мил человек, а откуда взялись вот те самые "дивиденды" и "налоги с них" ? Из воздуха ?
Да государство банально положило в уставной фонд свои ценные бумаги и только благодаря им (точнее, дивидентам, которое само же государство и выплатило
), Приват вообще смог показать хоть какую-то прибыль! Вот такой-вот "цирк с конями".