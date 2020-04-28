Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів під 3-5%.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 12:25
Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів під 3-5%.
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:25
С обещаниями все понятно
Пи... не мешками ворочать
А где он деньги возьмет?
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