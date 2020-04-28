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Зеленський обіцяє бізнесу 30
мільярдів дешевих кредитів...

Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:25

Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів під 3-5%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:25

С обещаниями все понятно
Пи... не мешками ворочать
А где он деньги возьмет?
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:14

73% думали будет Голобородько, а оказалось - секретарша Авакова
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:16

Головне пообіцять.Обіцянка- цяцянка.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:04

Вы слышите меня, бандерлоги? — Мы слышим тебя, Каа…
sota24062016
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:44

обещанного как обычно 3 года ждут?...
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:48

Re: Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів.

І Долярчик радісно біжить з акціями б2 з криком: - ми Вас зробили!!))
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:47

Ну да, будет как ранее под 5-7.=)
Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:09

Пора тариться в доллар и инвестировать в США
proftpd66
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