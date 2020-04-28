|
|
|
Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:25
Пропонуємо до обговорення:
Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє бізнесу 30 мільярдів дешевих кредитів під 3-5%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88061
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:25
С обещаниями все понятно
Пи... не мешками ворочать
А где он деньги возьмет?
-
mulder_vik
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 05.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:14
73% думали будет Голобородько, а оказалось - секретарша Авакова
-
demon0983886848
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:16
Головне пообіцять.Обіцянка- цяцянка.
-
askoldlavskiy
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 27.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:04
Вы слышите меня, бандерлоги? — Мы слышим тебя, Каа…
-
sota24062016
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 20.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:44
обещанного как обычно 3 года ждут?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4509
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:48
І Долярчик радісно біжить з акціями б2 з криком: - ми Вас зробили!!))
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:47
Ну да, будет как ранее под 5-7.=)
-
Delta7
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 01.10.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:09
Пора тариться в доллар и инвестировать в США
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|