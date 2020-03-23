Загальна заборгованість мешканців столиці за комунальні послуги становить майже 6 мільярдів гривень.
Дивися повний текст У Києві можуть виникнути перебої з комунальними послугами - Кличко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:29
У Києві можуть виникнути перебої з комунальними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві можуть виникнути перебої з комунальними послугами - Кличко.
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:29
Какие 10% скидок?
Это придумали чтобы народ платил вовремя. Если не заплатил вовремя в этом месяце то платишь в следующем. Никаких добавок и надбавок я не видел ни разу.
10% скидки это чушь для пенсионеров.
|