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У Києві можуть виникнути
перебої з комунальними...

У Києві можуть виникнути перебої з комунальними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:29

У Києві можуть виникнути перебої з комунальними...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна заборгованість мешканців столиці за комунальні послуги становить майже 6 мільярдів гривень.

Дивися повний текст У Києві можуть виникнути перебої з комунальними послугами - Кличко.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:29

Какие 10% скидок?
Это придумали чтобы народ платил вовремя. Если не заплатил вовремя в этом месяце то платишь в следующем. Никаких добавок и надбавок я не видел ни разу.
10% скидки это чушь для пенсионеров.
p_a_l
 
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