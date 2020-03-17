Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Дивися повний текст НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:59
НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд.
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:59
Нехай краще покажуть скільки вироків суду було (хоча б за останніх 5 років) і скільки брудних грошей конфісковано. Бо виявляється у нас найчесніший у світі бізнес -- відмивки немає -- тільки якісь підозрілі операції проскакують. З тими 5 тисячами ліміту взагалі складається враження, що хтось хоче заDOS-ити аналітичну систему.
|