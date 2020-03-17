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НБУ виявив підозрілі фінансові
операції в банках більш...

НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:59

НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Дивися повний текст НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:59

Нехай краще покажуть скільки вироків суду було (хоча б за останніх 5 років) і скільки брудних грошей конфісковано. Бо виявляється у нас найчесніший у світі бізнес -- відмивки немає -- тільки якісь підозрілі операції проскакують. З тими 5 тисячами ліміту взагалі складається враження, що хтось хоче заDOS-ити аналітичну систему.
svyatoslav_hromyak
 
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