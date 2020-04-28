Про це повідомила прес-служба НБУ.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає найбільшого потрясіння.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:13
У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає...
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Дивися повний текст У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає найбільшого потрясіння.
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:13
Статья бредовая. Во всем мире восстановление аж в 2022 году, а у нас после карантина все будет в шоколаде.
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