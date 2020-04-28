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У НБУ повідомили, коли
українська економіка зазнає...

У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:13

У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, коли українська економіка зазнає найбільшого потрясіння.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:13

Статья бредовая. Во всем мире восстановление аж в 2022 году, а у нас после карантина все будет в шоколаде.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:21

рейтинги падают
холодильник пустеет
надо срочно врать
и врать много
mulder_vik
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