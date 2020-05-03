Іпотека на житло в Україні: Finance.ua запустив...

Додано: Пон 04 тра, 2020 13:29

Каталог то бесплатный, но ипотека и близко не такая.Допустим у вас 30% уже есть. Если вы готовы платить 15% в год на остальную сумму, то у вас должны быть отличные доходы здесь, либо муж за границей. И ипотеку желательно погасить за несколько лет. На 10 лет под 15% - это плюс 150% (сильно не выгодно). Про 20 лет и вовсе плюс 300%.Но если у вас такие доходы - то условный депозит в банке принесет вам 13%. Как минимум на 30%, которые у вас уже есть. Подождите эти 2-3 года. На проценты от депозита снимайте свою однушку дальше. Остальную сумму собирайте, и тоже ложите на депозит.А так получается вы отдали 30%. Плюс за 3 года вам нужно собрать уже 145% от тех 70% что вам осталось выплатить.Это все рентабельно только в одном случае - если вы вкладываетесь в новострой с мыслью, что за время строительства ваша инвестиция сильно прибавит в цене.. Но большинство новостроек в спальных районах именно такие.На вторичку ипотека под 15% и вовсе бесперспективное дело.