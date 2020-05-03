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Ціна на електроенергію у
вихідні 1-3 травня зросла на...

Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:53

Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на 46% - депутат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:53

кінець епохи бідності
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:20

  demon0983886848 написав:кінець епохи бідності

и начало эпохи нищеты... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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