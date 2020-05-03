Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на 46% - депутат.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:53
Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на 46% - депутат.
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:20
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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